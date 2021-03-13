Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı
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Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

13.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:51

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1, altının gram satış fiyatı yüzde 1,09, dolar/TL yüzde 1,29, euro/TL ise yüzde 1,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.526,58, en yüksek 1.580,03 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,00 artarak 1.557,39 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN 415 LİRAYA YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,09 kazanımla 415,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2.759,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 667 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 674 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 1,29 değer kazanarak 7,5910 liraya, euro yüzde 1,09 artarak 9,0530 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,03 ile hisse senedi fonları oldu.

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı
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