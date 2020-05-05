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Benzine 5 kuruş zam geldi

Benzine 5 kuruş zam geldi
05.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:48

Dün 7 kuruş zam gelen benzine bugün 5 kuruş daha zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine dün gelen 7 kuruşluk zammın ardından bugün 5 kuruş daha zam geldi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 5,26 TL'ye satılan benzinin litresi 5,31 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,41 TL'den 5,46 TL'ye, İzmir'de ise 5,43 TL'den 5,48 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine 5 kuruş zam geldi

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