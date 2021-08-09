Bu fedakarlığı kimse yapmaz! Kim Min-Jae, F.Bahçe için büyük paradan vazgeçti

Sarı-Lacivertliler'in Güney Koreli yeni stoperi Kim Min-Jae'nin transferi için büyük fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Çin'de BJ Guoan'da senelik 3.5 milyon euro kazanan 24 yaşındaki stoper, 1.5 milyon eurodan vazgeçip 2 milyon euroya Fenerbahçe'ye imza attı.