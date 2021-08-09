Bu fedakarlığı kimse yapmaz! Kim Min-Jae, F.Bahçe için büyük paradan vazgeçti
Sarı-Lacivertliler'in Güney Koreli yeni stoperi Kim Min-Jae'nin transferi için büyük fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Çin'de BJ Guoan'da senelik 3.5 milyon euro kazanan 24 yaşındaki stoper, 1.5 milyon eurodan vazgeçip 2 milyon euroya Fenerbahçe'ye imza attı.
Çin kulübünde senelik 3.5 milyon euro kazanan Kim Min-Jae, Fenerbahçe için 1.5 milyon eurodan vazgeçti. Sözcü'nün haberine göre; Güney Koreli futbolcu daha düşük maaşı kabul edip, Çin'deki alacağından vazgeçti ve transfer gerçekleşti.
PAS USTASI
'Canavar' lakabıyla bilinen 1.90 boyundaki G.Koreli defans oyuncusu, savunmadan oyun kurma görevini üstlenecek.
Kim, top kazanma özelliği, ikili mücadelelerde geri adım atmaması, kesiciliği, hava hâkimiyeti ve yüksek pas isabet oranıyla tanınıyor.
Pozisyon alma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan Kim, özellikle hızlı hücum oyuncularına karşı zorlanıyor.