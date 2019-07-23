Bu da traktör takaslı kurbanlık

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yetiştirilen 2,5 yaşındaki bin 500 kiloluk kurbanlık dana, sahipleri tarafından traktör ile takas edilmek isteniyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar Sandıklı'da da satışa çıkmaya başladı. Bin 500 kilo ağırlığında 2,5 yaşındaki dana ise kilosu ve gücü nedeniyle pazara çıkarılamadı. Sahipleri İbrahim Güntaç ve Muzaffer Özat tarafından yetiştirildiği besihanede bekletilen kurbanlık, 30 bin liradan alıcılarını bekliyor. Sahipleri, gözü gibi baktıkları hayvanı traktör ile de takas edebileceklerini belirtti.

Yetiştirici İbrahim Güntaç, "Emekli olalı 3 yıl oldu, amacım böyle bir dana yetiştirmekti. Nasip oldu yetiştirdik. Canlı ağırlığı bin 500 kilogram. Ben bunu Sandıklı Kırkpınar Mahallesi'nde yetiştirdim. Kendi yoncamız, arpamız ve yemlerimizle besledik. Çok memnunum bu işten. Emekli olan arkadaşlarıma söylüyorum kahve köşelerinde zaman geçirmekle bu işler olmuyor. Herkesin içinde bir ateş vardır üflesinler onu yaksınlar. Üretken olmak daha iyi, 2,5 yıl oldu Hüdai buraya geleli. Kendim yetiştirdim. Emekli olmadan önceki hayallerim buydu aslında. En büyük danayı yetiştirmekti. Bu yılki kurbanlık adayımız bu Hüdai'nin fiyatı 30 bin lira fakat 4x4 traktör ile de takas edilebilir. Hüdai'yi kilosu ve gücü nedeni ile pazara çıkaramıyoruz, alıcı adayları buraya bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA