Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı
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Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı

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Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla dün akşam saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı iddia edildi. Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından biri, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söylerken, yaşanan olay akıllara Çiftlikbank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra Uruguay'a kaçan ve Tosuncuk adı konulan Mehmet Aydın'ı getirdi.

Kripto para dünyası bir dolandırıcılık hikayesi ile sarsılıyor. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi.

"MAĞDURLARDA PANİK BAŞLADI"

Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18.00'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.

Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyip kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı

ŞİRKET ORTAKLIK İÇİN 4-5 GÜN SÜRE İSTEDİ

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyuruldu.

Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımların atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır."

YATIRIMCI ÇEKMEK İÇİN PORSCHE ÇEKİLİŞİ YAPTILAR

Yatırımcılar ise Thodex'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladığına dikkat çekiyor. Özellikle son kampanya ile yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor. Şirketin kurulduğu dönem de adını duyurmak için çekilişle Porsche verdiği belirtiliyor .Olayın duyulmasının ardından binlerce yatırımcı sosyal medyada sesini duyurmaya çalışırken binlercesi de suç duyurusunda bulunmak için avukatlara koştu.

AKILLARA MEHMET AYDIN'I GETİRDİ

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in siteyi kapatıp 2 milyar dolarlık kripto parayla ülkeyi terk etmesi akıllara kısa süre önce Çiftlikbank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra Uruguay'a kaçan "Tosuncuk" adı konulan Mehmet Aydın'ı getirdi.

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Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı
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Haber Yorumları (11)
LEVENT LEVENT: Türkiye senin tapulu malın mı ki her şikayet edeni ülkeden kovma yetkisine sahipsin. Belki imkanı olsa 1 dk bile durmayacak. Hani kovuyorsun ya al adamın pasaportunu koy cebine birazda para gitsin....
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GECELERİN YARGICI: SABAH SABAH NE GÜLDÜM YA :D
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ALİ ÖZTÜRK: Artık 10 yaşındaki çocuk bile kripto para işine girdi. Ama sebebi yüzde yüz kârlı olduğu için değil. Medyanın son birkac aydır sürekli olarak kripto olayını pofpoflamasindan kaynaklı. Yok şu coin yüzde bin yaptı bu coin şöyle zengin etti diye diye soktular tüm Türkiye'yi şu işlere. Kripto ile uğraşmak isteyen arkadaşlar önce doğru borsayı bulun (biraz araştırma yapınca hangisi olduğu çıkıyor zaten). Sonra lütfen haberlere göre değil işi ognerek yatırım yapın. Heryerde eğitim, grup vb. Seyler var
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