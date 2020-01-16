BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Sarı-siyahlılar, idmanı kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sonlandırdı.
Tam kadro gerçekleştirdiği antrenmanı, Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten ve yönetim kurulu üyesi İlhan Çelebi de takip etti.