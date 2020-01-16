Haberler » Spor » BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

16.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:38
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Medipol 'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-siyahlılar, idmanı kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sonlandırdı.

Tam kadro gerçekleştirdiği antrenmanı, Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten ve yönetim kurulu üyesi İlhan Çelebi de takip etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler