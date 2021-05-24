Bruno Labbadia, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışı son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler ünlü Alman teknik direktör Bruno Labbadia'ya teklif yaptı. 55 yaşındaki teknik direktör Türkiye'de çalışmak istemediğini söyleyerek bu teklifi reddetti.

Fenerbahçe'de gündemin bir numaralı konusu yeni teknik direktör. Başkan Ali Koç'un takımın başına yabancı hoca getirmek istediği bilinirken ilk teklif Alman hoca Bruno Labbadia'ya yapıldı.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse Bruno Labbadia oldu. Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan Erdinç Sözer'in eski hocası Bruno Labbadia ile temas sağladı. Ancak Labaddia Türkiye'de çalışmak istemediğini belirterek bu teklife sıcak bakmadı.

ŞU ANDA TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

55 yaşındaki çalıştırıcı Almanya'da 2021'de Hertha Berlin'den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor. Labaddia'nın kariyerinde Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Greuther Fürth ve Darmstadt takımları var. Alman teknik adam ağırlıklı olarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.