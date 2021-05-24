Bruno Labbadia, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bruno Labbadia, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Bruno Labbadia, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışı son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler ünlü Alman teknik direktör Bruno Labbadia'ya teklif yaptı. 55 yaşındaki teknik direktör Türkiye'de çalışmak istemediğini söyleyerek bu teklifi reddetti.

Fenerbahçe'de gündemin bir numaralı konusu yeni teknik direktör. Başkan Ali Koç'un takımın başına yabancı hoca getirmek istediği bilinirken ilk teklif Alman hoca Bruno Labbadia'ya yapıldı.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse Bruno Labbadia oldu. Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan Erdinç Sözer'in eski hocası Bruno Labbadia ile temas sağladı. Ancak Labaddia Türkiye'de çalışmak istemediğini belirterek bu teklife sıcak bakmadı.

ŞU ANDA TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

55 yaşındaki çalıştırıcı Almanya'da 2021'de Hertha Berlin'den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor. Labaddia'nın kariyerinde Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Greuther Fürth ve Darmstadt takımları var. Alman teknik adam ağırlıklı olarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.

Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede
Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede
Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi
Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Murat Boz Sibel Can Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bruno Labbadia, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 22:45:01. #1.15#

title