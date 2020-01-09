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Brose Bamberg 86-81 Gaziantep Basketbol

Gaziantep Basketbol, grubundaki 8. yenilgisini aldı.

09.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:56
Brose Bamberg 86-81 Gaziantep Basketbol

, grubundaki 8. yenilgisini aldı.


Salon: Brose Arena


Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Marek Kukelcik ()


Brose Bamberg: Olinde 7, Lee 13, Sengfelder 4, Marei 9, Kameron Taylor 15, Harris 4, McLean 10, Bryce Taylor 6, Atkins 10, Obasohan 8


Gaziantep Basketbol: Crawford 14, Rich 18, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 6, Buva 12, Jelovac 13, Metehan Akyel 11, Can Uğur Öğüt, Vasiliauskas 7


1. Periyot: 15-21


Devre: 42-40


3. Periyot: 73-64


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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Kaynak: Hürriyet

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