Brezilyalı efsane futbolcu Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamıyorum
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Brezilyalı efsane futbolcu Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamıyorum

10.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:21
Brezilyalı efsane futbolcu Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamıyorum

Brezilya'nın efsane futbolcusu Kaka, Milan forması giydiği dönemde San Siro'da Fenerbahçe'ye attığı golü unutamadığını söyledi.

Brezilya ve Milan efsane futbolcusu Kaka, kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçına dair hatıralarını da anlattı.

Sky Sports'a konuşan Kaka, San Siro'daki maçta Sarı-Lacivertlilere attığı golü unutmadığını dile getirdi.

"SAN SIRO'DAKİ GOLÜ UNUTMAM"

Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.

Brezilyalı Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or kazandı ve Milan'daki başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 20:20:49. #1.15#
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