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Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim

Fenerbahçe'ye antrenör olup olmayacağı merak konusu olan efsane futbolcu Alex de Souza, "Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim" diyerek dönüş sinyali verdi.

11.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:33

Brezilya basınına konuşan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertli kulübe yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe'ye dönüş sinyali veren Alex, "Fenerbahçe'ye bir yönetici olarak dönmem, antrenör olarak ise dönebilirim. Böyle bir davet geleceğini de sanmıyorum. Emre Belözoğlu ile iyi ilişkilerim var, çok uzun süre birlikte oynadık. Birbirimizle sürekli konuşuruz ve bu konuda bir görüşmemiz olmadı" dedi.

"JAILSON'NUN KARAKTERİ YOK"

Kulüpteki Brezilyalıların durumunda değinen eski Fenerbahçe kaptanı, "Fenerbahçe sezonu stopersiz geçirdi ve Jailson'u, Luiz Gustavo'yu ve diğer geçici oyuncuları kullandılar. Jailson'un stoper oynayacak gücü ve karakteri yok. O da şu anda kulüpteki organizasyonsuzluğun faturasını ödüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
Haber Yorumları (1)
CUMHUR: Alo ex bence sen başkan olarak geri dön
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