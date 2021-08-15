Brezilya ekibi Atletico Mineiro, golcü futbolcu Diego Costa'yı transfer etti
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Brezilya ekibi Atletico Mineiro, golcü futbolcu Diego Costa'yı transfer etti

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, golcü futbolcu Diego Costa'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağladı.

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Brezilya asıllı İspanyol santrforla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen 32 yaşındaki Costa, son olarak forma giydiği Atletico Madrid'den geçen yılın sonunda ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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