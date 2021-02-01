Breno Lopes'in 99. Dakikada Copa Libertadores Şampiyonluğunu Getiren Golü
01.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:19
Breno Lopes Maracana'da oynanan 2020 Copa Libertadores finalinde 99. dakikada attığı kafa golüyle maçın skorunu belirliyor. Palmeiras, Santos'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Breno Lopes Maracana'da oynanan 2020 Copa Libertadores finalinde 99. dakikada attığı kafa golüyle maçın skorunu belirliyor. Palmeiras, Santos'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Kaynak: Dugout