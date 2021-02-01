Breno Lopes'in 99. Dakikada Copa Libertadores Şampiyonluğunu Getiren Golü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Breno Lopes'in 99. Dakikada Copa Libertadores Şampiyonluğunu Getiren Golü

01.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:19

Breno Lopes Maracana'da oynanan 2020 Copa Libertadores finalinde 99. dakikada attığı kafa golüyle maçın skorunu belirliyor. Palmeiras, Santos'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Breno Lopes Maracana'da oynanan 2020 Copa Libertadores finalinde 99. dakikada attığı kafa golüyle maçın skorunu belirliyor. Palmeiras, Santos'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Breno Lopes'in 99. Dakikada Copa Libertadores Şampiyonluğunu Getiren Golü

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Haydar Akar Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Okan Buruk Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Breno Lopes'in 99. Dakikada Copa Libertadores Şampiyonluğunu Getiren Golü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:18:41. #1.14#
title