Bravo Türk Jordan! NBA Summer League'de şov yapan Ömer, Miami ile sözleşme imzalayacak

NBA Summer League'de Miami Heat formasıyla Lakers, Golden State Warriors gibi takımlara karşı inanılmaz istatistikler yakalayan Ömer Faruk Yurtseven, iki yıllık kontratı kaptı. ESPN'den Bobby Marks, "Ömer ile Miami iki yıllık anlaşmaya vardı" ifadeleriyle transferi duyurdu.