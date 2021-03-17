Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi
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Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi

17.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:06

Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nın kötü ve bozuk zemini bir ayrılığa daha neden oldu. Younes Belhanda'nın zemin nedeniyle yönetimi eleştirip sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un da görevine son verildi.

Galatasaray'da krize dönüşen Türk Telekom Stadı'nın kötü ve bozuk zemini sarı-kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu. Galatasaray'da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine dün itibarı ile son verildi.

Sarı-kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti.

Demir Gup Sivasspor karşılaşması sonrasında Fatih Terim, "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", Belhanda, "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", Babel ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek Türk Telekom'un zemininden yakınmıştı.

BELHANDA İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Belhanda'nın zemin ile ilgili eleştirisi ise olayı sözleşme feshine kadar götürmüştü. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Belhanda, "Twitter'da Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler" sözleriyle yöneticileri hedef aldığı ifade edilmişti. Faslı futbolcu ise daha sonra sosyal medya hesabından, "Konuşmamda başkan veya yöneticileri kast etmedim. Zeminle ilgili yöneticiler için söylemiştim" ifadelerini kullansa da Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın üzerini çizdi ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

(Hürriyet)

Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi
Haber Yorumları (4)
KENDİNDE MİSİNİZ: ya bu tabu ne ya . ağzını açanı gönderiyor bu gidişle gs de futbolcu ve yönetici kalmayacak
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ŞERO: İŞTE ADİL YÖNETİM BRAVO BAŞKAN
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KURTBEY: saha hakında konuşanları gönderdin artık saha düzeldi !
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