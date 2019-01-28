Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor

Yozgat'ta 52 yıldır yorgancılık mesleğiyle uğraşan Mahmut Erkaya, ülkücülerin simgesi olan üç hilal ve bozkurt figürünü yorgana ilmek ilmek işledi. Yorgan, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Yozgat'ta unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini 52 yıldır yaşatmaya çalışan 63 yaşındaki Mahmut Erkaya, 28 günde üç hilal ve bozkurt simgesini ilmek ilmek işleyerek sanatını ortaya koydu. Erkaya'nın Konya'dan getirdiği merinos yün ve özel boyalarla işlediği yorgan, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Yorganı gören vatandaşlar büyük bir merakla inceleyip fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmiyor. 3 ila 5 bin lira arasında satışa sunulan yorgan alıcılarını bekliyor.

BOZKURTLU YORGANI 28 GÜNDE YAPTI

Uzun yıllar işini severek yaptığını söyleyen Mahmut Erkaya yaptığı açıklamada, "Konya'dan yorgan için özel merinos yün getirttirdim. Bozkurt ve üç hilal amblemini yorgana dokudum. 52 yıldır yorgan ustasıyım. Bu yorganı 28 günde yaptım. Sanatımı, işimi çok seviyorum. Yorganı ince ince işledim, tek tek iğneden geçti, el emeği göz nuru zor bir iş. Yorganın boyası, yünü, kumaşı özel yorganı tek tek işledikten sonra tekrar boyama işi oluyor. 3 günde boyadım. İş yerimde sergiliyorum. Yorganım müşterilerden ilgi görüyor, fotoğraflarını çekiyorlar. Yorganı Yozgat'ımızın beğenisine sundum. Fiyatı da 3 bin ile 5 bin lira arasında. İsteğe göre çeşitli modellerde çizebilirim" dedi.

"PAHA BİÇİLEMEZ BİR ESER DENEBİLİR"

Yorganın paha biçilemez güzellikte olduğunu belirten Mehmet Karabulut isimli vatandaş ise, "Dükkanın önünden geçerken eser gözüme çarptı, inceledim takdire şayan bir ürün. Ortada emek var. Gerçekten ustama saygı duyuyorum, ellerine sağlık çok güzel olmuş. Değerli bir eser olduğuna inanıyorum. Paha biçilemez bir eser denebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA