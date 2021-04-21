Boşta kalan Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşu direkte patladı, Muslera da arkadaşlarına yüklendi
Maçın ilk bölümünde Muslera ve Trabzonspor karşılaşması oldu adeta. Karşılaşmanın 25. dakikasında Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Ekuban'ın içeriye çevirdiği topa Nwakaeme'nin boş pozisyondayken yaptığı kafa vuruşu direkte patladı. Bordo-Mavililer, ilk 25 dakikada tam 4 net fırsatı yararlanamadı, bu direk de beşincisi oldu.
Bordo-Mavililer'in ilk 25 dakikada girdiği pozisyonları değerlendirememesi Trabzonsporlu taraftarları adeta strese soktu. Maçın ilk bölümüü Muslera ve Trabzonspor arasında geçti. Daha maç başlar başlamaz Trabzonspor etkili geldi, Muslera izin vermedi. Nwakaeme'nin direğinden önce de Bakasetas'ın etkili şutunu çıkardı.
BU KEZ DİREK YARDIM ETTİ
Üst üste kurtarışlarla takımını sırtlayan Muslera'ya 25'inci dakikada bu kez direk yardım etti. Ekuban'ın kornerde içeriye çevirdiği topa boşta kalan Nwakaeme arkası dönükken kafa vuruşu yaptı, top süzülerek direğe çarptı. Muslera bu pozisyonun ardından arkadaşlarına sert yüklendi.