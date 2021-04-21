Boşta kalan Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşu direkte patladı, Muslera da arkadaşlarına yüklendi

Maçın ilk bölümünde Muslera ve Trabzonspor karşılaşması oldu adeta. Karşılaşmanın 25. dakikasında Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Ekuban'ın içeriye çevirdiği topa Nwakaeme'nin boş pozisyondayken yaptığı kafa vuruşu direkte patladı. Bordo-Mavililer, ilk 25 dakikada tam 4 net fırsatı yararlanamadı, bu direk de beşincisi oldu.