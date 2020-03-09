Tuzla City'de Elvir Balic ile yollar ayrıldı Bosna Hersek ekibi Tuzla City, Ekim ayında takımın başına getirdiği Elvir Balic ile yollarını ayırdı.

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından Tuzla City, teknik direktör Elvir Balic ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ekim ayında teknik direktörlük görevine getirilen Balic ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"TAKIMA TAZE KAN VE YENİ BİR ENERJİ GEREKLİ"

Balic, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar ve takımın kupadan elenmesinden kendini kısmen sorumlu tuttuğunu kaydederek, "Teknik direktörün değiştirilmesi, 10 futbolcunun değiştirilmesinden daha kolay. Sezonun kalanında kulübe başarılar diliyorum. Takıma taze kan ve yeni bir enerji gerekli." ifadelerini kullandı. Tuzla City, 22 hafta sonunda lider Saraybosna'nın 10 puan gerisinde, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

ÜLKEMİZDE KARABÜKSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Bosna Hersek A Milli Takımı'nın formasını 38 kez giyen Balic, Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve İstanbulspor, İspanya'da da Real Madrid ile Rayo Vallecano'da oynamıştı. Teknik direktör Safet Susic'in Bosna Hersek A Milli Takımı'nda yardımcılığını da yapan Balic, bir dönem Kardemir Karabükspor'u da çalıştırmıştı.

Kaynak: AA