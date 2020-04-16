Boş koltuklar önünde, milyonların sesi olabilmek beni derinden etkiledi Duomo Katedrali'nde "Umut İçin Müzik" adlı Paskalya konserini YouTube'de bir günde 3.4 milyon kişi gözyaşları içinde izledi.

Duomo Katedrali'nde "Umut İçin Müzik" adlı Paskalya konserini YouTube'de bir günde 3.4 milyon kişi gözyaşları içinde izledi. Rakam, bir hafta bitmeden 45 milyonu buldu. Peki bu karanlık günlerde sesiyle insanlığa umut dağıtan 61 yaşındaki ünlü opera sanatçısı Andrea Bocelli oradayken neler hissetti? Kaynak: Dunya.com