Boş koltuklar önünde, milyonların sesi olabilmek beni derinden etkiledi
Duomo Katedrali'nde "Umut İçin Müzik" adlı Paskalya konserini YouTube'de bir günde 3.4 milyon kişi gözyaşları içinde izledi.
16.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:08
Duomo Katedrali'nde "Umut İçin Müzik" adlı Paskalya konserini YouTube'de bir günde 3.4 milyon kişi gözyaşları içinde izledi. Rakam, bir hafta bitmeden 45 milyonu buldu. Peki bu karanlık günlerde sesiyle insanlığa umut dağıtan 61 yaşındaki ünlü opera sanatçısı Andrea Bocelli oradayken neler hissetti?
Kaynak: Dunya.com