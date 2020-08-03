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Boş arazisinde tarıma başlayan girişimci anne Iğdırlı kadınların iş umudu oldu

Iğdırlı Gülseren Köşkeroğlu, iş bulamayınca babasının tarlasını kullanarak başladığı çiftçilikte, hem iyi kazanç elde etti hem de yöre kadınlarına gelir kaynağı sağladı.

Boş arazisinde tarıma başlayan girişimci anne Iğdırlı kadınların iş umudu oldu
03.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:34

Iğdırlı Gülseren Köşkeroğlu, iş bulamayınca babasının tarlasını kullanarak başladığı çiftçilikte, hem iyi kazanç elde etti hem de yöre kadınlarına gelir kaynağı sağladı.

Melekli beldesinde yaşayan 2 çocuk annesi Köşkeroğlu, başvurduğu farklı sektörlerde iş bulamayınca babasından kalan boş araziyi değerlendirerek çiftçilik yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 30 dönümlük araziye domates, salatalık, patlıcan, biber, taze fasulye ve kabak eken Köşkeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların organik ürünlere yönelmesiyle kazanç elde etti.

Köşkeroğlu, üretimi arttırmak için iş imkanı sağladığı yöredeki kadınlarla, organik sebze üretiminde talepleri yetiştirmek için tarlada yoğun mesai yapıyor.

Günlük 90 lira yevmiye alarak çalışan yöre kadınları, girişimci arkadaşları sayesinde aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Hep birlikte ekmek paramızı kazanıyoruz"

Çifti Gülseren Köşkeroğlu, AA muhabirine, bir süre maddi sıkıntı çektiği için iş aradığını, fakat kendine göre iş bulmakta zorlandığı için tarıma yöneldiğini söyledi.

Çocuklarını okutmak için babasından kalma tarlasını ektiğini anlatan Köşkeroğlu, "Böyle bir girişimde bulundum ve ilk başta tarlama fasulye ektim. Bunu yaparken çevremdeki kadınları topladım ve onlarla birlikte ekmek paramızı kazanıyoruz." dedi.

Hava şartları el verdiği müddetçe üretim gerçekleştirdiğini belirten Köşkeroğlu, "Benimle birlikte hasat yapan arkadaşlarımız da buradan elde ettikleri gelirle evlerine ekmek götürüyorlar. Ürünün yetişmesine bağlı, bazı günler 12 bazı günlerde ise 15 kadın bu tarlada çalışıyor." diye konuştu.

Özellikle salgın sürecinde halkın organik tarıma yönelmesiyle ürünlerine talebin arttığını aktaran Köşkeroğlu, şunları kaydetti:

"Daha önceleri pek böyle bir girişimcilik ruhum yoktu ama daha sonra böyle bir çalışma başlattım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu salgın sürecinde üretimi teşvik etmesi beni çok etkiledi ve ben de babamın tarlasında tarım yaptım. Ülkemizin yaşadığı bu zor dönemi, biz de tarım yaprak atlatmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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