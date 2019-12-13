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Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli

İrfan Can Kahveci ile röportaj Enzo Crivelli ile röportaj MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6.

13.12.2019 03:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 03:44
Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli

ile röportaj

Crivelli ile röportaj

MÖNCHENGLADBACH - Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertli takıma turu getiren golleri atan İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli, maç sonrası açıklama yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli
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