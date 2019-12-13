Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli
İrfan Can Kahveci ile röportaj Enzo Crivelli ile röportaj MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6.
13.12.2019 03:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 03:44
İrfan Can Kahveci ile röportaj
Enzo Crivelli ile röportaj
MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertli takıma turu getiren golleri atan İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli, maç sonrası açıklama yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli
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