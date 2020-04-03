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Borussia Dortmund, Almanya, Futbol, Spor

Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak

Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'un stadı Sıgnal Iduna Park, tedavi merkezine çevriliyor. Bilindiği üzere Brezilya'da yer alan Maracana Stadı da koronavirüsle mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülmüştü.

03.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:51

Almanya Birinci Futbol Ligi kulübü Borussia Dortmund, stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ın yarından itibaren salgından etkilenen insanlar için özel bir tedavi merkezi olarak hizmet vereceği duyuruldu.

AMAÇ KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI ENGELLEMEK

Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi. Bilindiği üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülmüştü.

Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak

Kaynak: AA

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Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
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