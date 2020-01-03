Borusan Holding’ten kadın girişimcilere 5.5 milyon TL kredi

03.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:36

Kendi işini kurmak isteyen ve girişimcilik yoluyla ekonomik özgürlüğüne kavuşmaya çalışan kadınlara yeni imkanlar sunan Borusan Holding, farklı iş alanlarında 3 bin 500 kadına yaklaşık 5.5 milyon TL kredi sağladı.