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Borusan Holding’ten kadın girişimcilere 5.5 milyon TL kredi

Kendi işini kurmak isteyen ve girişimcilik yoluyla ekonomik özgürlüğüne kavuşmaya çalışan kadınlara yeni imkanlar sunan Borusan Holding, farklı iş alanlarında 3 bin 500 kadına yaklaşık 5.5 milyon TL kredi sağladı.

03.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:36
Borusan Holding’ten kadın girişimcilere 5.5 milyon TL kredi

Kendi işini kurmak isteyen ve girişimcilik yoluyla ekonomik özgürlüğüne kavuşmaya çalışan kadınlara yeni imkanlar sunan , farklı iş alanlarında 3 bin 500 kadına yaklaşık 5.5 milyon TL kredi sağladı.

Kaynak: Dunya.com

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