Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.770 0,75
BIST ANKARA 113.065 0,97
BIST ANTALYA 46.906 0,06
BIST BALIKESİR 52.508 0,47
BIST BURSA 136.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.770 0,75
BIST ANKARA 113.065 0,97
BIST ANTALYA 46.906 0,06
BIST BALIKESİR 52.508 0,47
BIST BURSA 136.556 0,27
BIST DENIZLI 78.295 -0,47
BIST ISTANBUL 98.003 0,90
BIST IZMIR 154.033 1,65
BIST KAYSERI 307.764 0,06
BIST KOCAELI 211.850 0,51
BIST KONYA 63.655 -8,60
BIST TEKIRDAĞ 212.269 2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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