Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.976.664.293Garanti Bankası1.401.550.987Emlak Konut GMYO964.805.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.976.664.293
|Garanti Bankası
|1.401.550.987
|Emlak Konut GMYO
|964.805.918
|Koza Altın
|577.555.253
|Yapı ve Kredi Bankası
|525.618.638
|Ereğli Demir Çelik
|509.699.000
|Kardemir (D)
|494.082.684
|Tüpraş
|461.699.924
|Akbank
|428.697.821
|Şişe Cam
|359.607.444
|Halkbank
|321.353.040
|TAV Havalimanları
|316.102.240
|Fenerbahçe Futbol
|304.791.341
|Petkim
|276.642.266
|Pegasus
|254.710.828
|ASELSAN
|233.885.765
|Arçelik
|211.562.367
|Sabancı Holding
|209.232.950
|Turkcell
|207.978.744
|Koza Madencilik
|204.653.077
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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