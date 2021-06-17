Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.976.664.293Garanti Bankası1.401.550.987Emlak Konut GMYO964.805.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.976.664.293
Garanti Bankası1.401.550.987
Emlak Konut GMYO964.805.918
Koza Altın577.555.253
Yapı ve Kredi Bankası525.618.638
Ereğli Demir Çelik509.699.000
Kardemir (D)494.082.684
Tüpraş461.699.924
Akbank428.697.821
Şişe Cam359.607.444
Halkbank321.353.040
TAV Havalimanları316.102.240
Fenerbahçe Futbol304.791.341
Petkim276.642.266
Pegasus254.710.828
ASELSAN233.885.765
Arçelik211.562.367
Sabancı Holding209.232.950
Turkcell207.978.744
Koza Madencilik204.653.077
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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