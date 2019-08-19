19.08.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.780 -0,27 BIST SINAİ 108.740 -0,01 BIST GIDA, İÇECEK 117.573 0,18 BIST TEKSTIL, DERİ 32.255 0,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.090 0,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.439 0,67 BIST TAŞ, TOPRAK 54.665 0,34 BIST METAL ANA 162.955 -0,85 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.878 -0,29 BIST MADENCİLİK 88.249 -0,85 BIST HİZMETLER 75.236 0,02 BIST ELEKTRİK 3.270 -0,47 BIST ULAŞTIRMA 135.118 -0,58 BIST TURİZM 6.600 -0,67 BIST TİCARET 226.813 -0,33 BIST İLETİŞİM 30.952 1,13 BIST SPOR 28.537 0,24 BIST İNŞAAT 83.699 0,31 BIST MALİ 108.385 -1,01 BIST BANKA 131.096 -1,23 BIST SİGORTA 271.868 -0,31 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.554 -1,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.980 -0,88 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.077 -0,08 BIST TEKNOLOJİ 75.665 0,61 BIST BİLİŞİM 20.407 -0,59 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 30.867 -1,81

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)