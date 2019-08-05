Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 22,30 23,34 -4,46
Sabancı Holding 9,18...

5.08.2019 18:41
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 22,30 23,34 -4,46
Sabancı Holding 9,18 9,60 -4,37
Yataş 5,09 5,30 -3,96
Kordsa Teknik Tekstil 11,94 12,39 -3,63
Anadolu Grubu Holding 11,82 12,25 -3,51
İndeks Bilgisayar 8,03 8,32 -3,49
Şişe Cam 4,63 4,79 -3,34
İskenderun Demir Çelik 6,69 6,91 -3,18
Enerjisa Enerji 5,87 6,06 -3,14
Yapı ve Kredi Bank. 2,58 2,66 -3,01
MLP Sağlık 11,53 11,87 -2,86
Gözde Girişim 2,76 2,84 -2,82
Alarko Holding 3,35 3,44 -2,62
Göltaş Çimento 10,64 10,92 -2,56
Arçelik 16,75 17,19 -2,56
Anadolu Cam 2,70 2,77 -2,53
Doğan Holding 1,28 1,31 -2,29
Trakya Cam 2,62 2,68 -2,24
Bim Mağazalar 45,86 46,86 -2,13
Migros Ticaret 16,65 17,01 -2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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