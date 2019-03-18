Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 0,80 0,98 -18,37
MLP Sağlık 13,01 13,56 -4,06 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 0,80 0,98 -18,37
MLP Sağlık 13,01 13,56 -4,06
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,90 -3,33
Turkcell 13,31 13,70 -2,85
İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44
Otokar 118,70 121,50 -2,30
Ege Endüstri 474,00 482,00 -1,66
Doğan Holding 1,25 1,27 -1,57
Kartonsan 364,20 369,90 -1,54
Arçelik 19,12 19,40 -1,44
Anadolu Efes 20,34 20,62 -1,36
Mavi Giyim 41,50 41,98 -1,14
Eczacıbaşı Yatırım 8,27 8,36 -1,08
Net Holding 1,86 1,88 -1,06
Koç Holding 18,20 18,38 -0,98
GSD Holding 1,09 1,10 -0,91
Ford Otosan 50,60 51,00 -0,78
Şok Marketler 9,10 9,17 -0,76
Soda Sanayii 7,86 7,92 -0,76
Enka İnşaat 4,90 4,93 -0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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