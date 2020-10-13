Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu
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Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu

13.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:21

Borsada işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirve 41 milyar 805 milyon lira ile market zinciri BİM'in oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 659 milyar lira olarak hesaplandı. Borsanın en değerli şirketi 41 milyar 805 milyon lira ile market zinciri BİM oldu.

ASELSAN İKİNCİ, ENKA İNŞAAT ÜÇÜNCÜ OLDU

Savunma sanayinin devi ASELSAN 41 milyar 108 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı. Enka İnşaat ise 39 milyar 592 milyon lirayla üçüncü oldu.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Haber Yorumları (5)
AD: gıda hilelerinin arasın da adı hiç geçmeyince ? normal
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SAMET: Tabi olur her hafta bir ürüne zam geliyor, etiket değişiyor
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AD: şaka gibi
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