Borsa şirketlerinin piyasa değeri
28.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:41
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 550 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 550 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.532.480.000
|8,23
|ASELSAN
|39.808.800.000
|2,65
|Enka İnşaat
|38.136.000.000
|0,87
|Koç Holding
|36.263.342.115
|0,89
|Turkcell
|33.000.000.000
|1,69
|Ereğli Demir Çelik
|32.130.000.000
|0,90
|Ford Otosan
|30.616.897.500
|7,38
|Garanti Bankası
|29.358.000.000
|0,51
|Akbank
|26.104.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|23.399.844.000
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|20.648.000.000
|1,07
|Tüpraş
|19.833.200.640
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,40
|Şişe Cam
|17.482.500.000
|1,14
|Sabancı Holding
|16.078.382.976
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.973.995.984
|0,37
|Arçelik
|15.622.836.100
|1,46
|Türk Hava Yolları
|14.324.400.000
|0,35
|Sasa Polyester
|13.877.600.000
|5,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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