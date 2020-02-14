: Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu

14.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:48

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası olan Habermetre, 7 bin 732 Türk sitesini tarayarak, Borsa'da işlem gören en değerli 10 şirketin Ocak ayında kaç habere konu olduğunu açıkladı. AA'nın 6 Şubat tarihinde servis ettiği habere göre, Borsa'da işlem gören en değerli şirket sıralamasında 7. olan Turkcell, 5.403 habere konu olarak listenin en başında yer aldı.

TURKCELL'İ SIRASIYLA İŞ BANKASI VE ASELSAN TAKİP ETTİ

Listenin ikinci sırasını Borsa'da işlem gören en değerli şirket sıralamasında 5. olan İş Bankası aldı. İş Bankası Ocak ayında 5.094 habere konu oldu. Listede üçüncü sırayı ise Borsa'da işlem gören en değerli şirket sıralamasında 10. sırada yer alan ASELSAN kaptı. Savunma sanayi şirketi olan ASELSAN, 5.032 habere konu oldu.

Habermetre'nin, Borsa'nın en değerli 10 şirketini baz alarak Ocak ayında en çok haber konusu olan şirketler sıralaması şu şekilde:

1- Turkcell: 5.403 haber

2- İş Bankası: 5.094 haber

3- ASELSAN: 5.032 haber

4- Akbank: 4.548 haber

5- Garanti Bankası: 4.323 haber

6- Tüpraş: 2.141 haber

7- Koç Holding: 2.077 haber

8- Ereğli Demir Çelik: 1.066 haber

9- Enka İnşaat: 774 haber

10- Bim Mağazalar: 701 haber

AA'nın 6 Şubat tarihinde servis ettiği habere göre, Borsa'da işlem gören en değerli şirket sıralaması şu şekilde:

Borsa'da işlem gören en değerli şirket Garanti Bankası oldu!

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