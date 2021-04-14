Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı
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Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı

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Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı

Süper Lig'de lider Beşiktaş, Borsa İstanbul'da da zirveyi kimseye bırakmadı. Kartal'ın borsadaki değeri tarihinde ilk kez 3 milyar lirayı aştı. Sezon başında borsada 750 milyon lira değeri olan siyah-beyazlılar, şampiyonluğa emin adımlarla yürümelerinin ardından bu değeri 4'e katladı.

Ligde şampiyonun belli olmasına sayılı haftalar kala liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, borsada da tarihi günler yaşıyor. Siyah-beyazlıların değeri tarihinde ilk kez 3 milyar lirayı geçti.

DEĞERİ 4'E KATLANDI

Sezon başında değeri 750 milyon lira olan Beşiktaş'ın borsadaki değeri, şampiyonluk yoluna girmesiyle birlikte 4'e katlandı.

TARİHTE BİR İLK

Siyah-beyazlıların değeri tarihinde ilk defa 3 milyar lirayı geçmeyi başardı. Beşiktaş, Borsa İstanbul'da 3 milyar 84 milyon lira değere ulaştı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY NE DURUMDA?

Fenerbahçe'nin değeri ise 3 milyar 38 milyon lira. Bu alanda sarı-lacivertli kulübü Galatasaray takip ediyor. Sarı-kırmızılıların değeri 1.9 milyar lira. Trabzonspor ise 990 milyon liralık değeri ile 4'üncü sırada yer alıyor.

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