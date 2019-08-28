Borsa ilk yarıda yatay

28.08.2019 13:32

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,07'lik hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,07'lik hafif yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 65,86 puanlık artışla 96 bin 96 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,13 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA