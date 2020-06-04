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Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 109.385,01 puana yükselerek son üç ayın zirvesini gördü. Borsada sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ticaret olurken, en çok kaybettiren ise spor oldu.

04.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:35

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 273,66 puan artarak 109.385,01 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Borsa böylece son 3 ayın zirvesini görmüş oldu.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR TİCARET OLDU

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.737,91 puanla yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü.

'BORSADA 109.500 VE 111.600 SEVİYELERİ ÖNEMLİ DİRENÇ'

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanma ve hükümetlerden birbiri ardına gelen teşviklerin, küresel piyasalardaki risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi. Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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