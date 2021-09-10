Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,96 değer kaybederek günü 1.438,72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile iletişim oldu.

Gün içinde 1.455 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 1.438,72 puandan tamamladı. Böylece BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,04 değer kaybetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Gelecek haftanın veri gündeminde, yurt içinde cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise dünya genelinde sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın destek, 1.455 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.