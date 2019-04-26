BOR Holding, Araç Kiralama Devi Sixt'in Türkiye Temsilciliğini Satın Alıyor

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BOR Holding, Almanya merkezli uluslararası günlük araç kiralama şirketi Sixt'in Türkiye temsilciliğini Artı Seyahat A.Ş.'den satın alıyor.

ARTI SEYAHAT KONKORDATO İSTEMİŞTİ

Sixt Türkiye olarak bilinen Artı Seyahat Ocak ayında konkordato talebinde bulunmuş İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebi karşısında 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti. BOR Holding'in Sixt'in Türkiye temsilciliğini satın almasıyla global bir marka olan Sixt'in, Türkiye'deki operasyonları bu şirketle devam edecek.

2013 YILINDAN BU YANA SEKTÖRDE

Bor Holding aynı zamanda Alman sigorta markası olan Magdeburger Sigortayı da, 2018 yılında Allianz'tan satın alarak sigortacılık sektörüne adım atmıştı. Holding 2013'ten bu yana operasyonel filo kiralama sektöründe Borlease markasıyla faaliyetini sürdürüyor.