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Boniface Galatasaray'a mı geliyor? Boniface kimdir?

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan Bayer Leverkusen'in yıldızı Victor Boniface, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden bir harekete imza attı. Peki, Boniface Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Bayer Leverkusen'in yıldız forveti Victor Boniface, sarı-kırmızılı formayı giyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Osimhen'i de ekleyen 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Boniface Galatasaray'a mı geliyor? Boniface kimdir?

GALATASARAY FORMASI GİYİP PAYLAŞTI

Nijerya Milli Takımı'nın formasını birlikte terleten ikili, sık sık birbirilerini etiketledikleri paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Boniface'den sürpriz bir paylaşım geldi. ?24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formasını sırtına geçirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Boniface'in paylaşımında Osimhen'i etkiletmesi de gözlerden kaçmadı. Öte yandan yıldız futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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