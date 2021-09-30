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Bolusporlu oyunculardan Denizlispor maçı değerlendirmesi

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Bolusporlu oyunculardan Denizlispor maçı değerlendirmesi

Boluspor'un tecrübeli oyuncuları Eray Ataseven ve Dejvi Bregu, Denizlispor maçı öncesi yaptıkları açıklamada, karşılaşmadan galip ayrılarak milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

Boluspor'un tecrübeli oyuncuları Eray Ataseven ve Dejvi Bregu, Denizlispor maçı öncesi yaptıkları açıklamada, karşılaşmadan galip ayrılarak milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un hafta sonu kendi evinde oynayacağı Denizlispor karşılaşması öncesinde takımın tecrübeli oyuncuları Dejvi Bregu ve Eray Ataseven açıklamalarda bulundu. Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde değerlendirmelere bulunan oyuncular, maçtan galip gelmek istediklerini belirterek, taraftarlardan da destek istedi.

"Gelişen bir Boluspor var"

Orta saha oyuncusu Eray Ataseven, genç bir takım olduklarını ifade ederek, "Her hafta gelişen, üstüne katan, daha iyi oynamaya çalışan, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımımız var. Gol yollarında gol kaçırdığımız gözüküyor. Ama önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Çünkü her maç kaçırmayacağız. Atacağız da. İnşallah bu gol yollarındaki sorunu Denizlispor maçında bol gol atarak çözmüş oluruz. Ama oyun olarak baktığımızda çok gelişen bir Boluspor var. Biz kendimize güveniyoruz. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Karşı takımı ve kendi takımımızı analiz ediyoruz. Her maç daha iyi olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncuların gelişiyle beraber çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İlk amacımız Denizlispor maçı. Denizlispor maçını kazanıp milli araya moralli girmek istiyoruz" dedi.

"Her maçta elimizden geleni yapıyoruz"

Takımın kanat oyuncusu Dejvi Bregu ise Boluspor'un ligde çok iyi bir durumda olduğunu söyleyerek, "Bence takımın gol yollarında herhangi bir sorun yok. Biz her maçta elimizden gelenin yüzde yüzünü veriyoruz. Futbolda bu iniş çıkışlar olabiliyor. Dediğim gibi biz her maçta elimizden geleni yapıyoruz. Yine evimizde bir maç oynayacağız bu hafta taraftarımızdan bütün desteklerini bekliyoruz. Taraftarımızın da desteği ile maçı kazanmak istiyoruz. TFF 1. Lig çok enteresan ve aynı zamanda sert bir lig. Her takımın her takımı yenebileceği bir lig. O yüzden her maçı yüzde yüz konsantre bir şekilde oynamanız gerekiyor. Benim için de yeni bir lig. İlk 6 maçımı oynadım. Ama benim düşünce çok iyi bir lig" ifadelerini kullandı. - BOLU

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