Boluspor, Dejvi Bregu ve Emin Bayram ile anlaşma sağladı
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Boluspor, Dejvi Bregu ve Emin Bayram ile anlaşma sağladı

Boluspor, Dejvi Bregu ve Emin Bayram ile anlaşma sağladı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Beypiliç Boluspor, Arnavut oyuncu Dejvi Bregu'yla sözleşme imzalarken, Emin Bayram'ın kiralama süresini uzattı.

Beypiliç Boluspor, Arnavut oyuncu Dejvi Bregu'yla sözleşme imzalarken, Emin Bayram'ın kiralama süresini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Arnavutluk'un KF Teuta takımında forma giyen Dejvi Bregu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak alınan Emin Bayram ile de 1 yıl daha anlaşıldığı kaydedildi.

Boluspor, Dejvi Bregu ve Emin Bayram ile anlaşma sağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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