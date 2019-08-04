Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor tesislerinde teknik direktör Giray Bulak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından core çalışması gerçekleştirildi.

Daha sonra dar alan çalışması ile devam eden antrenman, bire bir ve ikiye iki hücum savunma prensiplerinin çalışılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA