Bölgesel Amatör Lig'de Mehmetçiğe Pankartlı Destek

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Gaziantep'in iki takımı Mehmetçiğe destek pankartıyla sahaya çıktı.

Araban ilçe stadında Araban Belediyespor ile Şehitkamil Belediyespor maçı oynandı. Müsabaka öncesi iki takım oyuncuları, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatını yürüten askerlere destek vermek için 'Kalbimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart ile sahaya çıktı. İki Gaziantep takımının oyuncularının verdiği destek tribünlerden de büyük alkış aldı. Çekişmeli geçen maçta ev sahibi takım, rakibini 4-1 gibi farklı sporla yenerek 3 puanın sahibi oldu - GAZİANTEP