BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü

21.09.2019 16:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi verildi. Aracı test etmek için şoför koltuğuna oturan Erdoğan ile yetkili arasında yaşanan diyalog güldürdü.

"CAM NEREDEN AÇILIYOR?"

Erdoğan, araca bindikten sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlara el sallayıp selam vermek için aracın camını açmak istedi. Erdoğan yanındaki yetkiliye "Cam nereden açılıyor?" diye sordu yetkili ise yarım açık olan camın daha fazla açılmadığını söyledi. Kameralara yansıyan o anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

"MOTORUNU ÇOK SESLİ BULDU"

Konu hakkında açıklama yapan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, arabamızı gördü, inceledi. Aracı 5-6 dakika kadar kendisi sürdü ve beğendiğini söyledi. Motorunu çok sesli buldu, 'Motorunun sesini kısın' dedi. Kendisi için bir daha yalıtımla ilgileneceğiz. Kendisine aracın ismi ne olsun diye sorduğumuzda Süleyman Beye (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) bıraktı önce topu. Biz de ismi kendisinden beklediğimizi söyledik. 'Siz ne düşünüyorsunuz?' dedi. Biz isimleri Osmanlı'dan gidiyoruz, sizin için de uygunsa Tulga ismini koyalım dedik ve ismini Tulga olarak koyduk. Sonra kendisinden imzayı aldık. Teşekkür etti bize, 'Elinize sağlık, devamını bekliyoruz' dedi. Biz de inşallah devamını yapacağız."