Bizim çocuklar ayrı düşecek! Atletico Madrid, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için harekete geçti

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Fransa Ligue 1'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Lille'in önemli isimlerinden milli futbolcu Zeki Çelik'i Atletico Madrid kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibine 8 milyon euro öneren İspanyol devi, 24 yaşındaki futbolcuya da 5 yıllık sözleşme önerdi.

Atletico Madrid, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille'in kapısını Zeki Çelik için çaldı. La Liga ekibi, Fransız devine 8 milyon euro önerirken milli futbolcumuza da 2026 yılına kadar sözleşme teklif etti.

ZEKİ ÇELİK'E 2026 YILINA KADAR SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Fanatik'in İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan aktardığı habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid, 24 yaşındaki milli futbolcumuz ile ilgileniyor. Başkent ekibinin Lille'e Zeki için 8 milyon euro teklif ettiği ve yıldız futbolcuya da 2026 yılına kadar sözleşme önerdiği öğrenildi.