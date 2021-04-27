Bizati: "İstediğimiz oyunu oynayamadık, hatalar yaptık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok geniş alanda oynadıklarını ve bunun sonucunda golü yediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok geniş alanda oynadıklarını ve bunun sonucunda golü yediklerini söyledi.

Süper Lig'in 38. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor'a 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bizati maça iyi başlamadıklarını, daha iyi başlamaları gerektiğini belirterek, "Bugün çok geniş alanda oynadık, geniş alanda oynanmaması gereken maçlardan biriydi. Onun sonucunda ilk golü yedikten sonra takım boyunu daraltamadık, daraltmayınca da istediğimiz oyunu tekrar oynayamadık. Buradan puan veya puanlar almamız gerekiyordu. Hatalar yaptık, o hatalardan hızlı şekilde dönüş yapmamız gerekiyor. Önümüzde 4 maç var, bu maçlardan gerekli puanları toplamak istiyoruz" dedi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı