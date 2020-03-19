Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor - Haberler
İstanbul, Bursa, Siirt, Güncel

Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor

Siirt'te doğal üretilen bıttım sabununa dezenfektan özelliği nedeni ile talep arttı.

19.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:57
Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor

Siirt'te doğal üretilen bıttım sabununa dezenfektan özelliği nedeni ile talep arttı. Vatandaşlar alabilmek için sipariş verip birkaç gün beklerken sabuna, İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'den de yoğun talep gösteriliyor.

Siirt'te üretilen doğal bıttım sabunu, dezenfektan özelliği nedeni ile büyükşehirlerden yoğun talep görmeye başladı. Siirt'te sabun evi üreticisi olan Mithat Apari, korona virüs nedeniyle 4 yılda satamadığı sabunları bir hafta içinde tükettiğini ve artan siparişlere yetişemediğini söyledi. Doğal bıttım sabununa talebin yoğun olduğunu belirten Apari, "Korona virüsün Türkiye'mizi etkisi altına alması suretiyle bizim organik doğal olan sabunlarımıza ciddi manada rağbet var. Emin olun şuan bizim 3-4 yıldır satamadığımız sabunları biz bu hafta içerisinde hepsini tükettik. Özellikle sabunlarımız doğal ve organik olma suretiyle büyük bir talep var. Bu antiseptik özelliğe sahip olduğu için koruyucu ve dezenfekte etme özelliğine sahiptir. Çünkü hijyenik bir ortamda yapılıyor doğaldır. Büyük illerden özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi illerden bize rağbet var. Şuan paketlerimiz hazır bulunmakta ve kargolatıp yolluyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haberler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Haberler
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise James Bond Hande Soral Şeyma Subaşı
Spor Falcao Okan Buruk Nihat Özdemir Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Kadın Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 15:43:30. #1.15#
title