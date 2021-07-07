Bıtexen'den kripto para hukuk zirvesine destek
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Bıtexen'den kripto para hukuk zirvesine destek

Bıtexen'den kripto para hukuk zirvesine destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bitexen Teknoloji, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve GlobalB&Law-Agenda iş birliği ile 9-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Kripto Para Hukuku' zirvesinin destekçisi olduğunu duyurdu.

Bitexen Teknoloji, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve GlobalB&Law-Agenda iş birliği ile 9-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Kripto Para Hukuku' zirvesinin destekçisi olduğunu duyurdu.

?Bitexen Teknoloji, Türkiye'nin en geniş kapsamlı kripto para hukuku zirvesine destekçi olduğunu bildirdi. Kripto para sektörünün ulusal ve uluslararası alandaki hukuki durumunun ele alınacağı zirve, 9-10 Temmuz tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce olarak çevrimiçi gerçekleştirilecek.

"KRİPTO PARA ÇEŞİTLİ BAŞLIKLARLA ELE ALINACAK"

Amerika, Malta, İsviçre ve Estonya gibi ülkelerin kripto para hukuklarının masaya yatırılacağı zirvede Türkiye'de gerçekleşen yasal düzenlemeler, kripto paraların ödeme sistemlerinde kullanımı, Merkez Bankası Yönetmeliği değerlendirmeleri, MASAK yükümlülükleri, akıllı kontratların hukuki değerlendirmeleri, kripto paraların icra edilmesi, vergilendirilmesi ve madencilik gibi başlıklar da işlenecek. Bunlara ek olarak, tüm oturumlara katılım gösterenlere 'katılım belgesi' verilecek.  

 Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem organizasyon hakkında görüşlerini şöyle açıkladı:

"Bitexen olarak sektörümüzün sağlam adımlarla büyümesinde ve kripto para okuryazarlığının gelişmesinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, Türkiye'nin en geniş kapsamlı kripto para hukuku zirvesine destekçi olduk. Sektörümüzde ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşen gelişmelerin hukuki alanda masaya yatırılacağı bu zirveye, sektör paydaşlarımızla birlikte destek vermekten mutluyuz. ?Kripto para alanında yapılabilecek her türlü regülasyon çalışmasına uyum sağlayabilecek teknolojik ve mali vizyon altyapısına sahip bir FinTek şirketi olan Bitexen Teknoloji, önümüzdeki süreçte sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak farklı organizasyonlar, iş birlikleri ve sponsorluklarla katma değer yaratmaya devam edecek."

Etkinliğin tanıtımı amacıyla 7 Temmuz Çarşamba, saat 20.00'de Bitexen'in Instagram hesabında Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Sesli, CryptoWomen Turkey Kurucu Üyesi Avukat Aybike Özer ve CryptoWomen Turkey İletişim Yöneticisi Aysun Ekşioğlu'nun katılımlarıyla bir canlı yayın gerçekleşecek.  Bu yayını da Bitexen'in Instagram hesabından izleyebilirsiniz.


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Bıtexen'den kripto para hukuk zirvesine destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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