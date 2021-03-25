Bitcoin kaç dolar? Bitcoin kaç TL? Bitcoin yorum ve grafiği

Bitcoin kaç dolar ve Bitcoin kaç TL soruları son düzeltmenin ardından yanıt arayan başlıklar arasında. Bitcoin neden düştü, ne zaman yükselir merak ediliyor. Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 52,000 dolar düzeyine, piyasa hacmi de 1.0 trilyon doların altına indi. İşte Bitcoin yorum ve grafiği

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketlerinden araç alan müşterilerinin ödemeleri Bitcoin ile yapabileceklerini duyurdu. Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Tesla aracınızı Bitcoin ile satın alabilirsiniz" dedi ve ekledi: "Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin devrelerini doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, yaygın para birimine dönüştürülmek yerine Bitcoin olarak saklanacak," diye ekledi. Bitcoin neden düştü, ne zaman yükselir merak ediliyor. Bitcoin kaç dolar ve Bitcoin kaç TL soruları son düzeltmenin ardından yanıt arayan başlıklar arasında. İşte detaylar...

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bugün 1 Bitcoin ne kadar, 1 Bitcoin kaç dolar oldu? 1 Bitcoin kaç TL? 1 BTC kaç dolar'a karşılık geliyor? Güncel Bitcoin (BTC) fiyat bilgisine detaylı verilerle anlık olarak bu sayfadan ulaşabilir, piyasaları yakından takip edebilirsiniz.

1 Bitcoin (BTC) Kaç Dolar: 53,143.76 $ Dolar

1 Bitcoin (BTC) Kaç TL: 430,126.46 TL TL

1 Bitcoin (BTC) Kaç Euro: 44.704,00 € Euro

Fiyattaki Değişim (24s): -1.98%

Bitcoin Hacmi (24s): 66,743,398,330 $ Dolar

Bitcoin'in Piyasa Değeri: 1,026,524,952,056 $ Dolar

BİTCOİN YORUM VE GRAFİĞİ



Son 24 saat içinde 52,129.25 ve 57,262.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.08 düşüşle 52,622.37 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.46 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1.0 trilyon doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.17 düşüşle 1,586.64 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 13.54 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 182.75 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise son 24 saatte yüzde 0.01 artışla 1.00 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.23 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.33 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 633 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 87 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,937 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,986 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.1'ini Bitcoin, yüzde 11.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 128 milyar dolar düzeyindeydi.