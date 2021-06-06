Bitcoin'i dilinden düşürmeyen Elon Musk siber saldırganların hedefinde! Saldırı hazırlığı yapıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitcoin'i dilinden düşürmeyen Elon Musk siber saldırganların hedefinde! Saldırı hazırlığı yapıyorlar

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Son dönemde Bitcoin, Dogecoin ve kripto paralar ile ilgili açıklamalar yaparak gündem olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk siber saldırgan grupların hedefine oturdu. Daha önce PayPal ve Scientology gibi kurum ve kuruluşlara saldıran hackerların Musk'a saldırı hazırlığında olduğu öğrenilirken, saldırganlar "Musk kendisini Bitcoin'in çevreye verdiği zararlardan rahatsızmış gibi konumlandırıyor fakat o genelde bu yaklaşımın tam tersi hamleler yapıyor" ifadelerini kullanıyor.

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın siber saldırganların hedefinde olduğu ortaya çıktı. ABD'de yayın yapan dijital haber platformu TMZ, daha önce PayPal ve Scientology gibi kurum ve kuruluşlara saldıran hackerların şimdi de Tesla ve SpaceX'i yöneten Elon Musk'a saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu yazdı.

"ONDA ÜSTÜNLÜK KOMPLEKSİ VAR"

Musk'ın kripto paralar ile ilgili açıklamalarını ve ünlü iş insanının kontrolsüz bir gücü olduğunu açıklayan hacker grubu, "Musk kendisini Bitcoin'in çevreye verdiği zararlardan rahatsızmış gibi konumlandırıyor fakat o genelde bu yaklaşımın tam tersi hamleler yapıyor. Onda üstünlük kompleksi var" açıklamasını yaptı. Hackerlar nasıl bir yöntem izleyeceklerini ya da saldırının zamanı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

BITCOIN KULLANIMINI DURDURMUŞTU

Elon Musk bir süre önce şirketi Tesla'nın Bitcoin ile satış yapmasını durdurmuştu. Musk o dönemlerde yaptığı açıklamada Bitcoin'in çevreye verdiği zararın ve doğa kirliliğinin henüz tespit edilemediğini vurgulamıştı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Bitcoin'i dilinden düşürmeyen Elon Musk siber saldırganların hedefinde! Saldırı hazırlığı yapıyorlar
Elon Musk'ın keyfi yerinde! Yazı bile yazmadığı tweet'iyle Cumrocket Coin fiyatını yüzde 366 yükseltti
Elon Musk'ın keyfi yerinde! Yazı bile yazmadığı tweet'iyle Cumrocket Coin fiyatını yüzde 366 yükseltti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu
Magazin Hadise Müge Anlı Hazal Kaya Cem Yılmaz
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitcoin'i dilinden düşürmeyen Elon Musk siber saldırganların hedefinde! Saldırı hazırlığı yapıyorlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 18:31:23. #1.13#

title