Bitcoin'i dilinden düşürmeyen Elon Musk siber saldırganların hedefinde! Saldırı hazırlığı yapıyorlar

Son dönemde Bitcoin, Dogecoin ve kripto paralar ile ilgili açıklamalar yaparak gündem olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk siber saldırgan grupların hedefine oturdu. Daha önce PayPal ve Scientology gibi kurum ve kuruluşlara saldıran hackerların Musk'a saldırı hazırlığında olduğu öğrenilirken, saldırganlar "Musk kendisini Bitcoin'in çevreye verdiği zararlardan rahatsızmış gibi konumlandırıyor fakat o genelde bu yaklaşımın tam tersi hamleler yapıyor" ifadelerini kullanıyor.

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın siber saldırganların hedefinde olduğu ortaya çıktı. ABD'de yayın yapan dijital haber platformu TMZ, daha önce PayPal ve Scientology gibi kurum ve kuruluşlara saldıran hackerların şimdi de Tesla ve SpaceX'i yöneten Elon Musk'a saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu yazdı.

"ONDA ÜSTÜNLÜK KOMPLEKSİ VAR"

Musk'ın kripto paralar ile ilgili açıklamalarını ve ünlü iş insanının kontrolsüz bir gücü olduğunu açıklayan hacker grubu, "Musk kendisini Bitcoin'in çevreye verdiği zararlardan rahatsızmış gibi konumlandırıyor fakat o genelde bu yaklaşımın tam tersi hamleler yapıyor. Onda üstünlük kompleksi var" açıklamasını yaptı. Hackerlar nasıl bir yöntem izleyeceklerini ya da saldırının zamanı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

BITCOIN KULLANIMINI DURDURMUŞTU

Elon Musk bir süre önce şirketi Tesla'nın Bitcoin ile satış yapmasını durdurmuştu. Musk o dönemlerde yaptığı açıklamada Bitcoin'in çevreye verdiği zararın ve doğa kirliliğinin henüz tespit edilemediğini vurgulamıştı.