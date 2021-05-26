Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü
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Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü

Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Dijital para piyasasının ortaya çıkmasıyla talep gösterilen yatırım araçlarından biri olan Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı değer kaybını toparlamaya başladı. 30 bin dolara kadar düşen Bitcoin 40 bin doların üstüne çıktı. Bitcoin'in alt piyasaları da yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Türkiye'de yaşanan olayların ardından en çok konuşulan konulardan biri olmayı başaran dijital yatırım aracı Bitcoin'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta piyasalardaki gelişmeler de etkisiyle birlikte 30 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, yeniden atağa geçti.

YENİ HEDEF 42 BİN DOLAR

Coinmarketcap verilerine göre, bitcoin sabah saatleri itibariyle 40 bin dolar eşiğini yeniden aşmayı başardı. BTC'nin yeni hedefi ise daha önce kırmakta büyük zorluk çektiği 42 bin dolar direnci. Saat 20:30 itibarıyla Bitcoin 38 bin 744 dolardan işlem görüyor.

KÖTÜ HABERLER DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Nisan ayında 64 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin'de geçen haftalarda gelen kötü haberlerle birlikte düşüş hızlanmıştı. Kripto paraların değerleri de denetimin sıkılaştığına işaret eden gelişmelerin ardından gerilemişti.

ETHEREUM YENİDEN YÜKSELİŞTE

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise geçen hafta 2 bin doların altına indikten sonra 3 bin dolara doğru yeniden bir yürüyüşe çıktı. ETH 20:30 itibariyle 2 bin 700 dolarlarda bulunuyor. Geçen hafta 0,65 dolara kadar inen ripple da yeniden 1 doların üzerine çıkarak burada kalıcı olmaya çalışıyor.

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