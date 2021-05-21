Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü

Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden gelen Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısının yenilenmesi kripto para piyasalarında depreme yol açtı. Gün içinde 42 bin doların üzerini gören Bitcoin, 36 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, bugün Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığında toplandı. Toplantıda Çin'in menkul kıymetler piyasasındaki yasa dışı faaliyetlere şiddetle karşı koyacağını ve hisse senedi, tahvil ve forex piyasalarının istikrarını koruyacaklarını söyledi.

BİTCOİN MADENCİLİĞİNE SIKI ÖNLEMLER GELİYOR

Liu He, kripto paralara ilişkin piyasaları sarsan bir açıklama da yaptı. Bitcoin madenciliği konusunda sıkı önlemler alacaklarını belirten He, "Finansal riskleri kontrol edip önleyeceğiz" dedi. Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi de Çin Bitcoin madenciliği ve ticaret faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

AÇIKLAMALARIN ARDINDAN BİTCOİN 36 BİN DOLARA DÜŞTÜ

Açıklamanın ardından Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 6'yı buldu. Gün içinde 42 bin doların üzerini gören Bitcoin TSİ 17:40 itibariyle 36 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

ÇİN FİNANS KURULUŞLARINA KRİPTO PARA YASAĞI GETİRMİŞTİ

Daha önce Çin'den gelen finans kuruluşlarına kripto yasağı haberi de fiyatlar üzerinde baskı yapmış, fiyatlar 30 bin dolara kadar gerilemişti.

Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamıştı.

Konuya ilişkin olarak Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği'nden ortak olarak yapılan açıklamada bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı belirtilmişti.

Bildiride son dönemde kripto para birimlerinin sert biçimde yükselip düştüğü ve spekülatif işlemlerin arttığı vurgulanarak bu durumun bireylerin varlıklarının güvenliğini tehdit ettiği ve normal ekonomik - finansal işleyişe zarar verdiği ifade edilmişti.

Bildiride ayrıca kripto para işlemlerinin risklerine değinilerek sanal para birimlerinin 'gerçek değer'le desteklenmediği, fiyatların kolayca manipüle edildiği ve işlem kontratlarının Çin yasalarınca koruma altına alınmadığı belirtilmişti.