Son dakika haber | Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığını Emin Müftüoğlu kazandı
Son dakika haberlerine göre Emin Müftüoğlu, 5 yıl aradan sonra Türkiye Bisiklet Federasyonu'na başkan seçildi.
Emin Müftüoğlu, 5 yıl aradan sonra Türkiye Bisiklet Federasyonu'na başkan seçildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Olağan 5'inci Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda gerçekleştirildi. Emin Müftüoğlu ile Muhammet Berat Alphan'ın yarıştığı başkanlık seçiminde 242 oy kullanıldı. 152 oy alan Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yeni başkanı olurken diğer aday Muhammet Berat Alphan, 86 oy aldı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.Emin Müftüoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: "Fikret Hayali, Bahattin Akyön, Arif Öztan, Mehmet Samsa, Alper Önoğlu, Metin Cengiz, Mehmet Sarıtaş, Kenan Güler, Elif Merve Ertekin, Fatih Erdöl, Özgür Taylan Budak, Özhan Özgöbek, Bayram Keskin, Bülent Özçelik."EMİN MÜFTÜOĞLU: CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU'NU YENİDEN 'WORLD TOUR' SEVİYESİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ.2004-2016 yıllarındaki başkanlık döneminde birçok ilke imza attıklarını kaydeden Emin Müftüoğlu, "Dağ bisikletinde 32, yol bisikletinde 40 yıl sonra olimpiyata katılım sağlandı. Bisiklet tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu çıkardık. Birçoklarını birlikte yaptık, yine yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu yeniden 'World Tour' seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geldiği nokta bisiklet camiasını derinden üzmektedir dedi.Desteklerinden dolayı delegelere teşekkür eden Müftüoğlu: "Kimsenin kimseyi kırmadığı, herkesin birbirini kucakladığı, çok düzgün bir kongre geçirdik. 5 yıl önce buradan gitmiştik, bugün bizi teveccüh ettiler. Bu bir yarıştı, kavga değildi. Berat da bizim kardeşimiz. Güzel şeyler yapmak için yola çıktık" şeklinde konuştu.
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor Haberleri
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