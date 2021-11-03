Son dakika haber | Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığını Emin Müftüoğlu kazandı

Emin Müftüoğlu, 5 yıl aradan sonra Türkiye Bisiklet Federasyonu'na başkan seçildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Olağan 5'inci Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda gerçekleştirildi. Emin Müftüoğlu ile Muhammet Berat Alphan'ın yarıştığı başkanlık seçiminde 242 oy kullanıldı. 152 oy alan Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yeni başkanı olurken diğer aday Muhammet Berat Alphan, 86 oy aldı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor Haberleri

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